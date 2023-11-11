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Bucaspor’da Dumlupınar iddialı

HABER MERKEZİ
Bucaspor’da Dumlupınar iddialı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar önemli açıklamalarda bulundu. Ahmet Yıldırım'ın ardından sarı-lacivertlilerin dümenine geçen ve 2 haftada 4 puanı hanesine yazdıran Dumlupınar, şampiyonluğun en büyük favorisi olduklarını vurguladı. İlk yarının sonuna kadar tüm maçları kazanmak istediklerini belirten genç çalıştırıcı, devre arasında yapılacak takviyelerle geçen yıl ertelenen şampiyonluğu yaşayacaklarını kaydetti. Dumlupınar, Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Ç.Rizespor'la oynayacakları karşılaşma hakkında da değerlendirmede bulunurken, "Rize'ye tur atlamak için gideceğiz" ifadelerini kullandı.
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