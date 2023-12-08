Buca direnemedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda Çaykur Rizespor deplasmanında veda etti. 22. dakikada gelişen Buca atağında soldan hareketlenen Yasin'in ara pasında hareketlenen İlhan'ın şutu kaleci ve savunmadan sekti. Dönen topu arka direkte Ege Okka ağlara gönderdi ancak İlhan için ofsayt bayrağı kalktı. Bu pozisyonda direğe çarparak sakatlanan kaleci Tarık, başı sarıldıktan sonra oyuna devam etti. 32'de duvar pasıyla ceza sahasına giren Olawoyin'in pozisyonunu savunma bozdu ve zayıf şutu kaleci Korcan'da kaldı. 41'de Laine'nin aşırtma pasına hareketlenen Gaich top yere inmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 45+4'te soldan ceza sahasına giren Yasin'in şutu savunmadan döndü ve ilk yarı 1-0 bitti.

İLK TEHLİKE GOL OLDU

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi 47'de durumu 2-0 yaptı. Olawoyin'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gaich, köşeye plaseyle farkı 2'ye çıkardı. 69'da sağdan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa Varesanovic'in gelişine şutu köşeden ağlarla buluştu: 3-0. 88'de sağ kanattan çizgiye inen Varesanovic yerden ortaladı, yaşanan karambolde Gaich topu ağlara gönderdi ve Hat-Trick yaptı. Karşılaşma 4-0 sona erdi.

DUMLUPINAR ROTASYONA GİTTİ

Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, ligde son oynanan 1461 Trabzon maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Taşkın, Furkan, Yasin ve İlhan haricindeki 7 futbolcu bu karşılaşmada yerini arkadaşlarına bıraktı. Kaleyi Kıvanç yerine tecrübeli isim Korcan korurken, savunmada ise Taşkın'ın yanında Doğan Can, Sadi ve Emre görev yaptı. Orta saha ve hücumda da Ahmet, Enes ve Erhan'ın yerine Mehmet, Sefa ve Ege Okka oynadı.

KALECİ TARIK KORKUTTU

Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin, ilk yarıda şanssız bir sakatlık geçirdi. Bucaspor atağında topu kurtarmak isterken başını direğe çarpan ve ilk yarıyı kafası sargılı bir şekilde tamamlayan Tarık, maçın ikinci yarısında yerini Zafer'e bıraktı.