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Haberler Bucaspor Buca lideri devirdi

Buca lideri devirdi

Fırtına, İstanbul deplasmanında zirvede yer alan rakibi Esenler Erok’u İlhan ve Mazlum’un attığı gollerle yenerek çıkışa geçti.

HABER MERKEZİ
Buca lideri devirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda lider Esenler Erok'u devirerek çok önemli bir galibiyete imza attı: 1-2. Karşılaşmaya Buca ekibi oldukça atak başladı. İlk dakikalardan itibaren rakip kaleye yüklenen sarılacivertliler, Yasin ve Sefa ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Fırtına, 15. dakikada zorlu deplasmanda İlhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 43'te ev sahibi ekibin kontratağında ceza alanı içinde topla buluşan Sertaç beraberliği sağladı: 1-1.

ÜÇ PUANI KAPTI

51'de Furkan ve 63'te Enes ile bulduğu pozisyonlarda Bucaspor 1928 galibiyet sayısını bulamadı. 79'da Bucaspor atağında Mazlum düzgün bir vuruşla İzmir ekibini yeniden öne geçirdi: 1-2. Buca, zirvedeki Erok'u yenerek İzmir'e 3 puanla döndü.

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