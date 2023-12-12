Buca lideri devirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda lider Esenler Erok'u devirerek çok önemli bir galibiyete imza attı: 1-2. Karşılaşmaya Buca ekibi oldukça atak başladı. İlk dakikalardan itibaren rakip kaleye yüklenen sarılacivertliler, Yasin ve Sefa ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Fırtına, 15. dakikada zorlu deplasmanda İlhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 43'te ev sahibi ekibin kontratağında ceza alanı içinde topla buluşan Sertaç beraberliği sağladı: 1-1.

ÜÇ PUANI KAPTI

51'de Furkan ve 63'te Enes ile bulduğu pozisyonlarda Bucaspor 1928 galibiyet sayısını bulamadı. 79'da Bucaspor atağında Mazlum düzgün bir vuruşla İzmir ekibini yeniden öne geçirdi: 1-2. Buca, zirvedeki Erok'u yenerek İzmir'e 3 puanla döndü.