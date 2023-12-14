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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928'in Zonguldak Kömürspor maçı yine ertelendi! 28 Aralık'ta oynanacak

Bucaspor 1928'in Zonguldak Kömürspor maçı yine ertelendi! 28 Aralık'ta oynanacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'in Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacağı mücadele yeniden ertelendi. 26 Kasım'da oynanması gereken müsabaka hava koşulları nedeniyle 20 Aralık'a ertelenmişti. Şimdi ise Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonucuyla liglere ara verilmesinden dolayı Zonguldak'ta oyananacak maç 28 Aralık'a ertelendi.

DHA
Bucaspor 1928’in Zonguldak Kömürspor maçı yine ertelendi! 28 Aralık’ta oynanacak
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor'la 26 Kasım'da oynaması gereken deplasman maçı bu ildeki olumsuz hava koşuları nedeniyle 20 Aralık'a ertelenen Bucaspor 1928, rakibine 28 Aralık'ta konuk olacak. Futbol Federasyonu, sarı-lacivertlilerin Zonguldak maçını yine ertelemek zorunda kaldı. Hakem Halil Umut Meler'e Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde yapılan saldırı sonrası süresiz olarak durdurulan liglerin 19 Aralık'ta yeniden başlaması kararlaştırılırken, Bucaspor'un Zonguldak Kömürspor mücadelesinin tarihi yine kaydı. 20 Aralık Çarşamba günü Zonguldak deplasmanına çıkmak yerine ligde bu hafta iç sahada oynamasını gereken Afyonspor maçını oynayacak Buca, Zonguldak'la devre bitiminde 28 Aralık'ta karşılaşacak.
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