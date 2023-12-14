Bucaspor 1928’in Zonguldak Kömürspor maçı yine ertelendi! 28 Aralık’ta oynanacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor'la 26 Kasım'da oynaması gereken deplasman maçı bu ildeki olumsuz hava koşuları nedeniyle 20 Aralık'a ertelenen Bucaspor 1928, rakibine 28 Aralık'ta konuk olacak. Futbol Federasyonu, sarı-lacivertlilerin Zonguldak maçını yine ertelemek zorunda kaldı. Hakem Halil Umut Meler'e Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde yapılan saldırı sonrası süresiz olarak durdurulan liglerin 19 Aralık'ta yeniden başlaması kararlaştırılırken, Bucaspor'un Zonguldak Kömürspor mücadelesinin tarihi yine kaydı. 20 Aralık Çarşamba günü Zonguldak deplasmanına çıkmak yerine ligde bu hafta iç sahada oynamasını gereken Afyonspor maçını oynayacak Buca, Zonguldak'la devre bitiminde 28 Aralık'ta karşılaşacak.