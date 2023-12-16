Bucaspor 1928 evinde kaplan

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz gün lideri devirerek puan farkını 7'ye düşüren Bucaspor 1928, evinde topladığı puanlarla zirveye iyice yaklaştı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler bu sezon evinde oynadığı 8 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Taraftarı karşısında sadece 1 mağlubiyet alan Fırtına, iç sahada 19 puan toplayarak önemli bir avantaj elde etti. Bu süreçte 14 gol atma başarısı gösteren Buca, sadece 3 gol yedi. Ligde 30 puanla 4. sırada bulunan sarılacivertliler, Salı günü evinde Afyonspor'u ağırlayacak. Bu müthiş seriyi sürdürmek isteyen İzmir temsilcisi, zirveyle olan puan farkını eritmek için çabalayacak.