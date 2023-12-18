Bucaspor 1928’e Dumlupınar şifası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile şahlandı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Buca, çıktığı 15 karşılaşmadan 8 galibiyet, 6 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı. Bu tabloya karşılık 30 puanla 4. sırada bulunan İzmir temsilcisi, ilk devre tamamlanmadan taraftar ile tartışan Ahmet Yıldırım ile yolları ayırarak eski teknik patronu Cüneyt Dumlupınar ile yeniden anlaştı. Sarı-lacivertli ekipte Dumlupınar, 6 hafta önce yeniden imzaladığı Buca ile müthiş bir grafik yakaladı. Adıyaman FK maçıyla başlayan yolculukta Dumlupınar ve öğrencileri, 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ile hanesine 12 puan yazdırdı. Geçen seneden yarım kalan hesabı tamamlamak isteyen Dumlupınar, sezonu 1. Lig ile taçlandırmayı hedefliyor.