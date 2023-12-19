Bucaspor 1928 gurbette telafi arıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, dış sahadaki kötü performansını toparlamak istiyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yoluna bu doğrultuda devam eden İzmir temsilcisi, bu sezon gurbette çıktığı 7 maçta sadece 2 galibiyet elde edebildi. Geri kalan 5 maçta beraberlik alarak 10 puanlık bir kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, son 3 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak. Bu karşılaşmalardan galibiyet ile ayrılarak hem dış sahadaki grafiğini toparlamak hem de zirve yolunda iddiasını sürdürmek isteyen Fırtına, yarın evinde Afyonspor ile kapışacak. Daha sonra gurbet maratonu başlayacak Fırtına önce Diyarbekirspor'a konuk olacak. Daha sonra hava koşulları nedeniyle ertelenen Zonguldak Kömürspor maçına çıkacak İzmir temsilcisi, toplayacağı puanlarla zirve yolunda kayıpsız devreyi kapatmayı hedefliyor.