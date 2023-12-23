Buca’da şok üstüne şok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'de sular bir türlü durulmuyor. İzmir temsilcisinde Afyonspor maçı öncesinde Erhan Kartal, Mazlum Demir ve Taşkın Çalış'ın ayrılması şok etkisi yaratırken, ayrılık kervanına iki isim daha katıldı. Sarı-lacivertlilerde altyapıdan yetişen ve takımda 7. sezonunu geçiren Enes Alıç ve üçüncü lig şampiyonluğu kadrosunda da yer alan kaleci Kıvanç Küçükkarış'ın da kulüpten alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmelerini tek taraflı feshedip takımdan ayrıldıkları öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde üst üste yaşanan şok

gelişmelerin ardından taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yönetimden açıklama bekliyor.

YÖNETİM AÇIKLAMA YAPACAK

Kulüpten yapılan açıklamada başkan Cihan Aktaş'ın 25 Aralık Pazartesi günü basın toplantısı yapacağı belirtildi. Aktaş'ın oyuncuların kulüpten ayrılışı ile ilgili konulara açıklık getireceği öğrenildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve liderin 9 puan gerisinde 3. sırada yer alan Bucaspor 1928'de yönetimin devre arasına kadar radikal kararlar alacağı öngörülüyor.