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Haberler Bucaspor Buca gurbette güldü

Buca gurbette güldü

Hafta içinde 5 isimle yolları ayıran İzmir ekibi, deplasmanda karşılaştığı Diyarbekir’i Mehmet Sak’ın 46’da attığı golle yendi, zirve takibini sürdürdü.

HABER MERKEZİ
Buca gurbette güldü
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde 5 futbolcusuyla yolları ayıran Bucaspor 1928, deplasmanda karşılaştığı Diyarbekirspor'u 1-0 yenerek puanını 34'e yükseltti. Takımdan ayrılan isimlere ek olarak hafta içi mesaisinde Afyonspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Sefa Yılmaz ile tedavisi süren Erhan Çelenk'in görev yapamadığı karşılaşmaya ilk 11'de yaptığı birçok zorunlu değişimle başlayan İzmir temsilcisi, 4 maçtır kaybetmeyen rakibini dakika 46'da Mehmet Sak'ın kaydettiği golle geçmeyi bildi. Üçüncü sırada yer alan sarı-lacivertliler, lider durumdaki Esenler Erokspor ve ikinci sıradaki 1461 Trabzon'un kazandığı haftada kritik bir galibiyete imza atarak puan farkının açılmasına izin vermedi. Bucaspor 1928, perşembe günü 15. haftada oynanması gereken ancak hava koşulları sebebiyle ertelenen Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maçla ilk yarıyı noktalayacak.
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