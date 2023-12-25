Buca gurbette güldü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde 5 futbolcusuyla yolları ayıran Bucaspor 1928, deplasmanda karşılaştığı Diyarbekirspor'u 1-0 yenerek puanını 34'e yükseltti. Takımdan ayrılan isimlere ek olarak hafta içi mesaisinde Afyonspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Sefa Yılmaz ile tedavisi süren Erhan Çelenk'in görev yapamadığı karşılaşmaya ilk 11'de yaptığı birçok zorunlu değişimle başlayan İzmir temsilcisi, 4 maçtır kaybetmeyen rakibini dakika 46'da Mehmet Sak'ın kaydettiği golle geçmeyi bildi. Üçüncü sırada yer alan sarı-lacivertliler, lider durumdaki Esenler Erokspor ve ikinci sıradaki 1461 Trabzon'un kazandığı haftada kritik bir galibiyete imza atarak puan farkının açılmasına izin vermedi. Bucaspor 1928, perşembe günü 15. haftada oynanması gereken ancak hava koşulları sebebiyle ertelenen Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maçla ilk yarıyı noktalayacak.