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Bucaspor 1928 yenilgiyi unuttu

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928 yenilgiyi unuttu
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devrenin son haftasında Diyarbekirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Bucaspor 1928, zirve iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. İlk hafta evinde Vanspor'a 1-0 kaybeden İzmir ekibi ardından oynadığı 16 maçın 9'unu kazanıp 7'sinde berabere kaldı. Devre bitmeden birçok oyuncunun ayrıldığı Bucaspor, transfer çalışmalarına da başladı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, 28 Aralık'ta Zonguldak Kömürspor'la erteleme maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Daha önce olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen maçı da kazanıp zirve ile puan farkını 6'ya indirmek istiyoruz. İkinci yarı zorlu geçecek. Hazırlıklarımızı ona göre yapacağız" dedi.
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