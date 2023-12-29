Buca farka koştu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, 15. haftada oynanması gereken ancak Zonguldak'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen karşılaşmada Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yenerek ilk yarıyı galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada rakibini 20'de Berke Bıyık, 28 ve 54'te ise 17 yaşındaki genç forveti Arda Usluoğlu'nun golleriyle geçerken puanını 37'ye yükseltti. Bu sonuçla 43 puanlı lider Esenler Erokspor'la arasındaki farkı 6'ya indiren İzmir temsilcisi, geçtiğimiz hafta 5 as futbolcusunun şok ayrılığıyla sarsılmasına rağmen devre arasında morali girdi. Fırtına, ligde ikinci yarının ilk maçında ise 14 Ocak'ta Vanspor FK ile gurbette karşılaşacak.