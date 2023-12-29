  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Buca farka koştu

Buca farka koştu

İzmir ekibi erteleme maçında deplasmanda Z.Kömürspor’u 20’de Berke, 28 ve 54’te Arda’nın kaydettiği gollerle 3-0 yendi.

HABER MERKEZİ
Buca farka koştu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, 15. haftada oynanması gereken ancak Zonguldak'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen karşılaşmada Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yenerek ilk yarıyı galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada rakibini 20'de Berke Bıyık, 28 ve 54'te ise 17 yaşındaki genç forveti Arda Usluoğlu'nun golleriyle geçerken puanını 37'ye yükseltti. Bu sonuçla 43 puanlı lider Esenler Erokspor'la arasındaki farkı 6'ya indiren İzmir temsilcisi, geçtiğimiz hafta 5 as futbolcusunun şok ayrılığıyla sarsılmasına rağmen devre arasında morali girdi. Fırtına, ligde ikinci yarının ilk maçında ise 14 Ocak'ta Vanspor FK ile gurbette karşılaşacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA