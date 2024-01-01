TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamlayan Bucaspor 1928'de bir ayrılık daha yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda büyük şok yaşayan ve Mazlum Demir, Taşkın Çalış, Enes Alıç, Kıvanç Küçükkarış ve Erhan Kartal ile yollarını ayırarak son iki maçına birçok as oyuncusundan yoksun çıkan İzmir temsilcisinde Koray Altınay ile de vedalaşıldı. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadroya katılan 32 yaşındaki orta saha ilk yarıda 13 maçta forma giyerken sadece 2 kez ilk 11'de şans bulmuştu. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Koray Altınay'la karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilirken, katkılarından dolayı teşekkür edildi.