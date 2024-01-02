Bucaspor’da Ceyhun iddiası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını Play- Off hattında 3. sırada tamamlayan Bucaspor 1928'de transfer çalışmaları başlarken, gündeme çok önemli bir ismin geldiği iddia edildi. İlk yarının son haftalarında art arda Erhan Kartal, Mazlum Demir, Enes Alıç, Kıvanç Küçükkarış ve Taşkın Çalış ile yolları ayıran İzmir temsilcisinin, son 2 buçuk sezondur Altay forması giyen 36 yaşındaki Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı ifade edildi. Kadrosundan ayrılan isimlerin yerlerini çok daha tecrübeli ve kaliteli isimlerle doldurmak isteyen sarılacivertlilerde yönetimin Ceyhun'u kadroya katmak için yoğun mesai yaptığı kaydedildi.

BONSERVİSSİZ ALABİLİR

Fırtına, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde kulübü Altay'a ihtar çeken deneyimli futbolcuya kısa süre içinde ödeme yapılmazsa transferi bonservis ücreti ödemeden bitirebilir. Bucaspor 1928 ile adı geçen Ceyhun Gülselam, futbol hayatına Bayern Münih altyapısında başlarken, Unterhaching, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Karabükspor, Osmanlıspor ve Alanyaspor formalarını terletti. Gurbetçi orta saha, kariyerine 2 Süper Lig Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa sığdırdı.

BERKE BIYIK'A ALİAĞA KANCASI

İzmir temsilcisinin başarılı futbolcusu Berke Bıyık'a 3. Lig ekibi Aliağa FK'nın talip olduğu iddia edildi. Son üç buçuk sezondur sarı-lacivertli formayı terleten ve gösterdiği mücadele ile taraftarın göz bebeği konumunda olan 28 yaşındaki forvete Aliağa temsilcisinin Fırtına'ya 7 milyon lira bonservis bedeli teklif ettiği öne sürüldü.