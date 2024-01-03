Bucaspor’un hedefi Özgün

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider ile puan farkını 6'ya düşüren Bucaspor 1928'den yeni bir transfer hamlesi gelmek üzere. Sarı-lacivertlilerde son olarak Altınordu'da forma giyen ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Ali Özgün'ün gündeme geldiği ifade edildi. Ön bölgede alternatifi artırmak isteyen teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın, şu an boşta olan oyuncunun transferi için yönetime olumlu rapor verdiği kaydedildi. Önümüzdeki günlerde oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, anlaşma sağlanırsa oyuncu ile imzalayacak. Profesyonel kariyerine Manheim 07'de başlayan gurbetçi oyuncu Wormatia, Gümüşhanespor, Menemen FK, Sakaryaspor formalarını da terletti. Altınordu'nun 1. Lig'de mücadele ettiği dönem takıma katılan Özgün, İzmir temsilcisinde oynadığı 22 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.