Buca kaynıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de şok üstüne şok yaşanıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla start veren, aldığı sonuçlarla ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan İzmir temsilcisinde tam anlamıyla ayrıl��k rüzgarları esiyor. Geçtiğimiz süreçte takımın as oyuncuları olan Taşkın Çalış, Mazlum Demir, Enes Alıç, Kıvanç Küçükkarış, Erhan Kartal ve Koray Altınay ile yolları ayırarak büyük bir yaprak dökümü yaşayan sarılacivertlilerde taraftarın adeta sevgilisi konumundaki Berke Bıyık ile orta saha Ahmet Aslan'ın da takımdan ayrılarak Aliağa FK ile el sıkıştığı ifade edilmişti. Suların bir türlü durulmak bilmediği Bucaspor 1928'de son olarak takımın önemli isimlerinden İlhan Depe, Onur Özcan ve Furkan Çil'in de sözleşmelerini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldığı öğrenildi.

TARAFTAR AÇIKLAMA BEKLİYOR

Ayrılıklarla ilgili sarı-lacivertli yönetimin yapmayı planladığı ancak sonrasında ileri bir tarihe ertelenen açıklama da halen gelmezken, taraftarlar sosyal medya hesaplarından büyük tepki gösterdi. Kadrosunda yer alan 11 isimle vedalaşan Bucaspor 1928'in transferde de hala bir sonuca ulaşamadığı kaydedilirken, takımın geleceği merak konusu oldu.