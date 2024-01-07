Buca’dan sert tepki

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çalkantılı günler geçiren Bucaspor 1928'de devre arasında tam 11 oyuncunun şok ayrılığının ardından kulüpten ilk açıklama geldi. Fırtına'da as oyuncuları Taşkın Çalış, Mazlum Demir, Enes Alıç, Kıvanç Küçükkarış, Erhan Kartal, Koray Altınay, Berke Bıyık ve Ahmet Aslan'ın ardından İlhan Depe, Onur Özcan ve Furkan Çil sözleşmelerini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı. Suların bir türlü durulmadığı Buca'da Asbaşkan Mehmet Sevinç, sosyal medya hesabından sert açıklamalar yaparak futbolcuları hedef aldı. Sevinç, şimdi daha güçlü olduklarını belirterek, "Bazı karaktersiz oyuncular paralarını ödediğimiz halde sözleşmelerini tek taraflı feshettiler. Kimsenin kuşkusu olmasın en kısa zamanda transferleri yaparak kamuoyuna açıklayacağız. Yeri geldi futbolcuları sırtımızda taşıdık. Yine yaparız" diye konuştu.

"BÜTÜN SÖZLERİ TUTTUK"

Sevinç, "Biz hedeflerimize Cihan Aktaş başkanımıza güvenerek gittik. Takımın alt lige düştüğü zaman sahanın ortasında stresten, üzüntüden düştüğüm zamanlar oldu. Her şeye rağmen mücadele etmeye devam ettik. Mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Buca halkını mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullandı.