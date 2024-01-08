Bucaspor kapış kapış

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'de ilk yarı bitiminde 11 futbolcuyla yollar ayrılırken, bu isimler adeta kapışıldı. Sarılacivertlilerde 10 isim kendisine takım bulurken, tümü şampiyonluk hedefindeki ekiplerle el sıkıştı. İzmir temsilcisinde İlhan Depe 1461 Trabzon FK'ya, Taşkın Çalış Amed Sportif'e, Enes Alıç Iğdır FK'ya, Furkan Çil ve Erhan Kartal ise Kastamonuspor'a transfer oldu. İzmir ekibinde Kıvanç Küçükkarış ve Mazlum Demir Menemen FK ile prensipte anlaşırken, Berke Bıyık ve Ahmet Aslan ise Aliağa FK ile el sıkıştı. Onur Özcan'ın Esenler Erokspor yolunda olduğu ifade edilirken, sadece Koray Altınay'ın ismi şu ana dek herhangi bir takımla anılmıyor.