Bucaspor’da Aktaş güvencesi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çalkantılı günler geçiren Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş uzun süren suskunluğunu bozarak gönüllere su serpti. Başkan Aktaş, geçtiğimiz gün kulübü 4 Yıldız Demir Çelik firmasına devretmek için kolları sıvamış ancak anlaşma sağlanamaması nedeniyle masadan kalkmıştı. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından sessizliğini bozan Aktaş, yaşanan sıkıntılı sürece yönelik bir açıklama yaptı. Devre arasında 11 önemli futbolcusunu kaybeden sarı-lacivertli İzmir ekibinde Başkan Aktaş, iddialı transferler yapıp şampiyonluk hedefine ulaşacaklarını söyledi.

"O KUPAYI BU YIL ALACAĞIZ"

Kendi iş yoğunluğundan dolayı kulüpten uzaklaştığını ancak her şeye rağmen yine bizzat takımın başında olacağını söyleyen Aktaş, "Geçmişte olduğum gibi bizzat kendim şampiyonluk hedefiyle takımımızın başında olacağım. İş yoğunluğumdan dolayı kulüpten uzaklaşmış olabilirim. Dağılmış bir takım oluşmasına sebep olmuştum. Her şeyin düzenli şekilde yerine getirileceği bir yapıda olacağız. Başında benim olduğum Bucaspor'umuza transfer çalışmaları yaparak bugüne kadar harcanmış en yüksek bütçe ile takım kurmaya kararlıyız. Doğru transferlerle, çok iyi olan gençlerimizi harmanlayarak o kupayı bu yıl alacağız" dedi.