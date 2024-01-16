TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928 dejavu yaşadı. İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Vanspor FK'ya Harun Kavaklıdere'nin kaydettiği golle 1-0 yenilen İzmir temsilcisi 17 maç sonra mağlubiyet alırken, sarılacivertlilerin yenilmezlik serisine yine ilk yarıdaki tek mağlubiyetini yaşatan Doğu ekibi son verdi. Devre arasında 11 futbolcusuyla yollarını ayırıp Vanspor karşısına 15 kişilik kadroyla çıkabilen Bucaspor 1928, sezonun ilk maçında İzmir'de oynanan maçta Vanspor'a yine Harun'un attığı golle 1-0 yenilmişti. Buca'da yönetimin bu hafta içinde imza şov yapacağı ve bu hafta Yeni Mersin İdmanyurdu maçına daha güçlü bir kadroyla çıkacağı belirtildi.