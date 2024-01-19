Bucaspor’da kart alarmı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Bucaspor 1928'de kart alarmı verildi. Henüz sezonun ilk yarısı bitmeden başlayan ve devre arasında da esen ayrılık rüzgarıyla 11 as futbolcusuyla yol ayrımına giden ve kadrosunda 15 futbolcuyla ikinci yarıya start veren sarı-lacivertlilerde takımda kalan iki deneyimli isim kart ceza sınırında yer alıyor. İzmir temsilcisinde Mehmet Sak ve Erhan Çelenk son oynanan Vanspor FK maçında gördükleri kartlarla üçer sarı karta ulaşırken, ceza sınırına geldi. Deneyimli isimler pazar günü Yeni Mersin İdmanyurdu ile İzmir'de oynanacak maçta kart görmeleri halinde sonraki hafta Karacabey Belediyespor deplasmanında cezalı duruma düşecek. Kadro kurmakta bir hayli zorlanan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın oyuncularına gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğu ifade edildi.