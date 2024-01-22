Bucaspor kaçamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısına deplasmanda aldığı Vanspor FK yenilgisiyle başlayan Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği Yeni Mersin İdmanyurdu ile 2-2 berabere kaldı. 12'de Erdem'in kullandığı serbest vuruşta Oğuz'un kafa vuruşunda Korcan'dan seken topu Burak tamamladı: 0-1. 23'te Erhan'ın savunma arkasına gönderdiği topa Sefa diziyle çok klas dokundu: 1-1. 31'de rakip savunmanın Arda Usluoğlu'na müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi ve atışı kullanan Erhan skoru 2-1'e taşıdı.

FUAT'A ENGEL OLAMADI

51'de Erdem'in kullandığı serbest vuruşta altı pas üzerindeki Fuat, kaleci Korcan'ı mağlup etti: 2-2. Kalan dakikalarda sarılacivertliler bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve taraftarı önünde sahadan 1 puanla ayrıldı.

ÖMER VE YILMAZ KADRODA YER ALDI

İzmir temsilcisinin renklerine bağladığı iki deneyimli futbolcu Ömer Şişmanoğlu ve Yılmaz Özeren Yeni Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında kadroda yer aldı. Yılmaz maça ilk 11'de başlarken 22. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Ömer ise mücadeleye kulübede başlarken, 73'te oyuna dahil oldu. Ankara Demirspor'da kiralık oynayan Osman Işıklı da takıma geri döndü.

FOTOĞRAF: BERKE ÖZBAY