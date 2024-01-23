Bucaspor 1928 transferde hızlı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sıkıntılı günler geçiren Bucaspor 1928'den transferde gaza bastı. Ayrılan 11 as oyuncusunun yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Buca, Iğdır FK'dan 34 yaşındaki golcü Ömer Şişmanoğlu, Bergama'dan 35 yaşındaki Yılmaz Özeren ve Karşıyaka'dan da Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı. Transferde durmayan yönetim, son olarak Iğdır FK'dan 35 yaşındaki stoper Mehmet Erdem Uğurlu ve Kocaelispor'dan 29 yaşındaki orta saha Emre Nefiz ile de el sıkıştı.

LİGDE İRTİFA KAYBI SÜRÜYOR

Fırtına transferde atağa kalkarken, ligde de irtifa kaybı sürüyor. Sarı-lacivertliler evinde Yeni Mersin İY ile 2-2 berabere kalarak zirveden uzaklaştı. Son iki haftada 5 puanı kaybeden İzmir ekibi bu sonuç ile lider Esenler Erokspor'un 11 puan gerisine düşerek 38 puanla 4. sırada konumlandı. Bu arada sezon başında Ankara Demir'e kiralanan orta saha Osman Işıklı'nın takıma döndüğü ifade edildi.