Bucaspor 1928 zirveden uzaklaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta çalkantılı günler geçiren Bucaspor 1928'de işler yolunda gitmiyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilk devrenin sonunda 11 as oyuncusu ile yolları ayırıp kaosun içine sürüklenen İzmir ekibi, son 3 maçından yalnızca 1 puan çıkartabildi. Sancılı bir sürecin içine giren ve yarışta rakiplerinden geride kalan sarı-lacivertlilerin takımı kurtarmak için yaptığı 8 transfer de kötü giden sürece çözüm olamadı.

EVİNDE TELAFİ ARAYACAK

38 puanla 6. sırada kendine yer bulan Fırtına, zirveden uzaklaşarak büyük yara aldı. Lider Esenler Erokspor'un 14 puan gerisine düşen İzmir ekibi, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yarın Ankaraspor ile kozlarını palaylaşacak Bucaspor 1928, taraftarı önünde galip gelerek kaybettiği puanları telafi etmek için çabalayacak.