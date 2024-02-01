Buca hayat buldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, evinde konuk ettiği Ankaraspor'u 1-0 yendi. 4'te sağ kanattan ceza sahası içine topu ortalayan Zeki, meşin yuvarlağı Arda Usluoğlu ile buluşturdu. Beklemeden vuruşunu yapan oyuncu, kaleyi tutturamadı. 10'da sağ kanattan ortalanan topa iyi yükselen Olcay, kafa vuruşunu yaptı ancak top kalecinin kucağında kaldı. 16'da sağ kanattan Çağrı'nın ortaladığı top Erhan'ın önünde kaldı, vuruşunu yapan oyuncu fileleri havalandırdı: 1-0. 38'de Recep ceza yayı üzerinden sert ve isabetli bir şut çekti, kaleci son anda topu kornere gönderdi. 45+2'de Erhan Ankaraspor savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde buldu. Kaleciyi çalımlayan oyucu, topu kaleye nişanlayamadı.

2. YARI TEMPOYU DÜŞÜRDÜLER

52'de İbrahim sağdan topu penaltı noktası üzerine ortaladı. Kaan kafayla vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti. 66'da ceza sahasının dışından kafa vuruşuyla Ankaraspor kalecisi Anıl'a aşırtma bir şut yapan Erhan, direği geçemedi. 73'te Arda Usluoğlu, ceza yayı üzerinden kavisli bir şut çekti, kaleci parmak ucuyla topu kornere gönderdi. 80'de sağdan ortalanan topa Batuhan dokundu ancak kaleci Korcan, topu kontrol etti. 90+1'de soldan Sadi topu ceza sahası içine ortaladı yaşanan karambolde Erhan topa dokundu ancak top yandan dışarı çıktı. Ev sahibi Bucaspor 1928 maçtan galip ayrıldı.

DUMLUPINAR'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, geçen hafta Karacabey Bld. karşısında sahaya sürdüğü kadronun ilk 11'ine kıyasla 2 değişiklik yaptı. Dumlupınar, Ankaraspor karşısına Osman'ın yerine Altay'dan yeni transfer edilen Zeki Yıldırım'ı, Ömer'in yerine ise Arda'yı ilk 11'de başlattı.

GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Son 3 maçından 2 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkaran ve zirve yarışında büyük yara alan Bucaspor 1928, taraftarı önünde galibiyet özlemine son verdi. Son olarak deplasmanda Z.Kömürspor'u yenen İzmir ekibi, 28 Aralık tarihinden beri kazanamıyordu. Ankaraspor karşısında şanssızlığını kıran Fırtına Play-Off hattındaki direkt rakibini yenerek yeniden iddialı konuma geldi.

FOTOĞRAF: DOĞANCAN BİNGÖL