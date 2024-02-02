  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Buca kendine geldi

Buca kendine geldi

İzmir ekibi Ankaraspor’u yenerek üç maç sonra galibiyetle tanıştı, kara bulutları dağıttı.

HABER MERKEZİ
Buca kendine geldi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Bucaspor 1928, kara bulutları dağıttı. Birçok as futbolcusunun ayrılması sonrası sezonun ikinci yarısında Van ve Karacabey'e yenilip, Yeni Mersin ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Ankaraspor galibiyetiyle yeniden umutlarını yeşertti. Play-Off hattındaki yerini koruyan Fırtına'da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Ankaraspor galibiyetinin kendileri için milat olacağını belirtti. Dumlupınar, "Devre arasında kadromuzun büyük çoğunluğu değişti. Giden oyuncularımız oldu, aramıza da birçok isim katıldı. Takımımız oturmaya başladı ve daha iyi sonuçlara imza atacağız" şeklinde konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA