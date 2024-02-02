Buca kendine geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Bucaspor 1928, kara bulutları dağıttı. Birçok as futbolcusunun ayrılması sonrası sezonun ikinci yarısında Van ve Karacabey'e yenilip, Yeni Mersin ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Ankaraspor galibiyetiyle yeniden umutlarını yeşertti. Play-Off hattındaki yerini koruyan Fırtına'da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, Ankaraspor galibiyetinin kendileri için milat olacağını belirtti. Dumlupınar, "Devre arasında kadromuzun büyük çoğunluğu değişti. Giden oyuncularımız oldu, aramıza da birçok isim katıldı. Takımımız oturmaya başladı ve daha iyi sonuçlara imza atacağız" şeklinde konuştu.