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Haberler Bucaspor Buca’da Erhan kendine geldi

Buca’da Erhan kendine geldi

BERKE ÖZBAY
Buca’da Erhan kendine geldi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk ikinci yarıya çok iyi başladı, adeta kendine geldi. Geçen sezon rakip ağları 16 kez sarsarak sarı-lacivertlilerin Play-Off Finali oynamasında büyük pay sahibi olan 34 yaşındaki futbolcu, bu sezona istediği gibi başlayamamıştı. İlk yarıda 13 mücadelede yeşil zemine çıkan Erhan, sadece iç sahada oynanan Karacabey Belediyespor maçında ağları sarsabilmişti. Sezonun ikinci yarısına ise oldukça etkili başlayan tecrübeli yıldız, geride kalan 4 haftada rakip ağlara 2 gol göndermeyi başardı. Bu süreçte Yeni Mersin İdmanyurdu ile İzmir'de oynanan karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Erhan Çelenk, son oynanan maçta Ankaraspor karşısında taraftarı önünde takımına galibiyeti getiren skora imza attı.
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