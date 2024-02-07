Buca 1928 doludizgin

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son beş maçında sadece 1 galibiyet alıp şampiyonluk yarışında geriye düşen Bucaspor 1928 4 takviye birden gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Vanspor'dan Şerif Doğan, 1461 Trabzon'dan Nizamettin Çalışkan, Kuşadasıspor'dan Metin Arda Çetin ve Göztepe'den Berkin Özgün'ü renklerine bağladı. Devre arasında birçok as futbocusuyla yollarını ayırmak durumunda kalan Bucaspor 1928, ara transferde ise yaptığı takviyelerle kadrosunu baştan aşağı yeniledi. Kış transfer döneminde kadrosundan 12 as oyuncusuyla yolları ayırmak zorunda kalan sarı-lacivertliler, son 4 takviye ile birlikte 11 yeni futbolcuyu renklerine bağlamayı başardı. Sıralamada 42 puanla 6. basamakta yer alan İzmir ekibi bu hafta evinde derbide Altınordu ile karşı karşıya gelecek.