  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Buca 1928 doludizgin

Buca 1928 doludizgin

Fırtına, Van’dan Şerif, 1461 Trabzon’dan Nizamettin Kuşadası’ndan Metin ve Göztepe’den Berkin’i kaptı.

HABER MERKEZİ
Buca 1928 doludizgin
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son beş maçında sadece 1 galibiyet alıp şampiyonluk yarışında geriye düşen Bucaspor 1928 4 takviye birden gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Vanspor'dan Şerif Doğan, 1461 Trabzon'dan Nizamettin Çalışkan, Kuşadasıspor'dan Metin Arda Çetin ve Göztepe'den Berkin Özgün'ü renklerine bağladı. Devre arasında birçok as futbocusuyla yollarını ayırmak durumunda kalan Bucaspor 1928, ara transferde ise yaptığı takviyelerle kadrosunu baştan aşağı yeniledi. Kış transfer döneminde kadrosundan 12 as oyuncusuyla yolları ayırmak zorunda kalan sarı-lacivertliler, son 4 takviye ile birlikte 11 yeni futbolcuyu renklerine bağlamayı başardı. Sıralamada 42 puanla 6. basamakta yer alan İzmir ekibi bu hafta evinde derbide Altınordu ile karşı karşıya gelecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA