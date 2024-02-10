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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928’den 14. takviye geldi

Bucaspor 1928’den 14. takviye geldi

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928’den 14. takviye geldi
Bucaspor 1928, devre arası transfer döneminin son gününde bir ismi daha kadrosuna kattı. Daha önce 13 transfer yapan İzmir ekibi 14. takviyeyi stoper hattına yaptı. Sarı-lacivertliler, 1 Temmuz 2023 tarihinde Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra kendisine kulüp bulamayan ve 6 aydır boşta olan Erdal Akdarı'yı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerine Almanya'da başlayan Erdal sırasıyla Hannover, Kayserispor, Hamburger SV II, Babelsberg 03, Tuzlaspor, Eskjişehirspor ve Denizlispor formaları giydi. Profesyonel futbol hayatında 267 karşılaşmada görev alan deneyimli savunmacı 18 gol attı, 6 da asist yaptı. Fırtına daha önce de Çağrı, İsmail Haktan, Mehmet Erdem, Emre, Metin, Nizamettin, Osman, Ömer, Şerif, Yılmaz, Zeki, Berkin ve Bayram'ı almıştı.
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