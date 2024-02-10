İzmir derbiyi bekliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta gözler yarın iki İzmir ekibi Bucaspor 1928 ve Altınordu'yu karşı karşıya getirecek olan derbiye çevrildi. Nefes kesecek İzmir derbisinde ev sahibi Bucaspor 1928, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırma; konuk takım Altınordu ise tehlikeli bölgeden uzaklaşma hedefiyle mücadele edecek.

EVİNDE YENİLMİYOR

Geçen hafta deplasmanda Nazilli Belediyespor'la 2-2 berabere kalarak 6. sıraya gerileyen Buca ekibi, derbiyi kazanarak taraftarı önündeki 10 maçlık yenilmezliğini sürdürmek istiyor. İkinci Lig Beyaz Grup'ta dört haftalık galibiyet özlemine Bursaspor'u 2-0 yenerek son veren 14. basamaktaki Altınordu ise düşme hattıyla arasındaki 3 puanlık farkı artırmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon sadece bir kez ilk yarıda üst üste iki maçını kazanan kırmızı- lacivertliler Buca'yı yenerek yeni bir seri yakalamak istiyor. Ligde ilk yarıda Altınordu'nun ev sahipliğinde oynanan randevu 0-0 sona ermişti.