  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor İzmir derbiyi bekliyor

İzmir derbiyi bekliyor

Derbi maça Bucaspor 1928, Play-Off'taki yerini korumak Altınordu ise düşme hattından uzaklaşmak için çıkacak.

HABER MERKEZİ
İzmir derbiyi bekliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta gözler yarın iki İzmir ekibi Bucaspor 1928 ve Altınordu'yu karşı karşıya getirecek olan derbiye çevrildi. Nefes kesecek İzmir derbisinde ev sahibi Bucaspor 1928, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırma; konuk takım Altınordu ise tehlikeli bölgeden uzaklaşma hedefiyle mücadele edecek.

EVİNDE YENİLMİYOR

Geçen hafta deplasmanda Nazilli Belediyespor'la 2-2 berabere kalarak 6. sıraya gerileyen Buca ekibi, derbiyi kazanarak taraftarı önündeki 10 maçlık yenilmezliğini sürdürmek istiyor. İkinci Lig Beyaz Grup'ta dört haftalık galibiyet özlemine Bursaspor'u 2-0 yenerek son veren 14. basamaktaki Altınordu ise düşme hattıyla arasındaki 3 puanlık farkı artırmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon sadece bir kez ilk yarıda üst üste iki maçını kazanan kırmızı- lacivertliler Buca'yı yenerek yeni bir seri yakalamak istiyor. Ligde ilk yarıda Altınordu'nun ev sahipliğinde oynanan randevu 0-0 sona ermişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA