Bucaspor 1928 şubatı sevdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928 şubat ayını sevdi. Sezonun ikinci yarısında 2 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler, şubat ayında oynadığı 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. İzmir temsilcisi bu süreçte Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'la gurbette 2-2 berabere kalırken, İzmir derbisinde taraftarı önünde Altınordu'yu 1-0'lık skorla kayıpsız geçti. Geçen hafta Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında da sahadan 2-0'lık galibiyetle eve dönen İzmir temsilcisi, bu ay 7 puanı hanesine yazdırdı, kötü gidişe son vermeyi başardı. Fırtına, 24 Şubat'ta Cemil Şeboy Stadı'nda oynayacağı maçı da kazanarak mart ayına güçlü bir giriş yapmak istiyor.