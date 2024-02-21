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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 şubatı sevdi

Bucaspor 1928 şubatı sevdi

İzmir temsilcisi, şubat ayında çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

BERKE ÖZBAY
Bucaspor 1928 şubatı sevdi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928 şubat ayını sevdi. Sezonun ikinci yarısında 2 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler, şubat ayında oynadığı 3 maçta yenilgi yüzü görmedi. İzmir temsilcisi bu süreçte Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'la gurbette 2-2 berabere kalırken, İzmir derbisinde taraftarı önünde Altınordu'yu 1-0'lık skorla kayıpsız geçti. Geçen hafta Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında da sahadan 2-0'lık galibiyetle eve dönen İzmir temsilcisi, bu ay 7 puanı hanesine yazdırdı, kötü gidişe son vermeyi başardı. Fırtına, 24 Şubat'ta Cemil Şeboy Stadı'nda oynayacağı maçı da kazanarak mart ayına güçlü bir giriş yapmak istiyor.
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