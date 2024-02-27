Bucaspor 1928 kalesini gole kapattı

TFF İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, galibiyetle ayrıldığı son 3 karşılaşmadaki savunma performansıyla tam not aldı. Bu periyotta sırasıyla Altınordu'yu 1-0, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 2-0 (D) mağlup edip son olarak evinde Ankara Demirspor'u tek golle geçen sarı-lacivertliler, kalesinde gol görmeyerek alkış topladı. Bu sezon ikinci kez 3 haftalık galibiyet serisi yakalayan İzmir temsilcisi, cumartesi günü Bursaspor deplasmanında da kazanıp ilk kez 4'te 4 yapmaya çalışacak. İlk yarıda Bursaspor'u evinde 3-0 dize getiren Bucaspor 1928, son sıradaki rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Buca ekibinde Nizamettin ve Emre Erdem cezalı duruma düştü.