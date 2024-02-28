Bucaspor 1928 seri tekrarı yaptı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve haftayı Ankara Demir karşısında aldığı galibiyetle kapatan Bucaspor 1928 ikinci kez üç maçlık galibiyet serisine imza attı. Son üç maçta ilk olarak Ege derbisinde konuk ettiği Altınordu'yu yenen İzmir temsilcisi, ardından deplasmanda İstanbul ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ve son olarak taraftarı önünde Ankara Demirspor'u kayıpsız geçti. Art arda üç maçı kazanmayı başaran sarı-lacivertliler ilk yarıda sergilediği performansını tekrar etti. İzmir temsilcisi sezonun ilk yarısında gurbette Beyoğlu Yeni Çarşı, Cemil Şeboy Stadı'nda Ankara Demirspor ve dış sahada Bursaspor maçlarını art arda kazanmıştı. Sarı-lacivertliler bu hafta deplasmanda Bursaspor'u yenerek bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmak istiyor.