Buca kahroldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928 Play-Off 1. Turu'nda sahasında konuk ettiği Yeni Mersin İdmanyurdu'na 1-0 yenildi ve elendi. Mücadele boyunca istediği oyunu sahaya yansıtamayan ve tutuk bir görüntü sergileyen İzmir temsilcisinin macerası kısa sürdü. 32'de Erhan'ın sağdan ortasında altıpas üzerindeki Mehmet Sak'ın gelişine şutu kaleyi bulmadı. 59'da ani gelişen Mersin atağında Baran'ın pasında ceza sahasında Fuat'ın şutu savunmanın müdahalesiyle direğin yanından çok az farkla kornere çıktı.

FERHAN SKORU BELİRLEDİ

73'te Yasin Elmas'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdem'in şutu ağlarla buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. 79'da Ömer'in kafayla indirdiği topa Erhan vurdu ancak kaleci Sertaç geçit vermedi. 86'da Muhammet Çakı'nın kullandığı kornerde Ferhan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Buca'nın hayallerini yıktı: 0-1. İzmir temsilcisi kalan dakikalarda yakaladığı fırsatları da gole çeviremedi ve sezonu erken tamamladı.

DUMLUPINAR'DAN KADROYA AYAR

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar Akdeniz temsilcisi karşısında sahaya ilk 11'de yaptığı 10 değişiklikle çıktı. Dumlupınar, normal sezonun son lig maçında Diyarbekirspor karşısında sahaya sürdüğü kadronun neredeyse tamamını yedek bekletirken, sadece yine ilk 11'de görev yapan Emre Erdem'i değiştirmedi.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Bucaspor 1928'in Play-Off 1. Turu'nda Yeni Mersin İdmanyurdu'nu ağırladığı maçta tribünler çok büyük oranda doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar sezon boyunca olduğu gibi yine tribünlere akın ederken, stadyumda adeta şölen havası esti. Karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla takıma tam destek veren taraftarlar bir an olsun susmadı ve görevini yine fazlasıyla yaptı.

MİNİ YORUM/ BERKE ÖZBAY

SERÜVEN ERKEN SONA ERDİ

SEZONA teknik direktör Ahmet Yıldırım ile başlayan, ardından taraftarlarla yaşanan gerginlikle yolları ayıran Bucaspor 1928, genç çalıştırıcı Cüneyt Dumlupınar'la çıktığı ikinci yolculukta oldukça etkili bir performans sergiledi. İzmir temsilcisi sezon boyunca rakiplerine kolay kolay geçit vermezken, son haftalara kadar şampiyonluk umudunu korusa da son haftalarda aldığı olumsuz sonuçlarla maratonu 3. sırada tamamladı ve Play-Off oynama hakkı kazandı. Ancak ilk turda evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk eden İzmir temsilcisinin serüveni çok kısa sürdü. Taraftarının da gücüyle maça başlayan sarı-lacivertliler diri rakibi karşısında topun hakimiyetini bir türlü eline alamadı. İlk yarıda orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta gol sesi çıkmazken, İzmir ekibi ikinci yarıda oyundan düştü. Savunmada açıklar vermeye başlayan Fırtına art arda kalesinde yaşadığı tehlikelerle sinyali verdi. Dumlupınar oyuna müdahale etmekte çok geç kalınca Mersin İdmanyurdu duran toptan golü buldu ve Buca şok oldu. Kritik karşılaşmada hücumda ve savunmada oldukça silik bir görüntü çizen Bucaspor 1928 için şampiyonluk hedefiyle başlanan sezon çok kısa sürdü.