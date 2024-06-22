Bucaspor’da ayrılık rüzgarı

YENİ sezon öncesi kadro çalışmalarına henüz başlamayan ve sessizliğini sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de ilk ayrılık gerçekleşti. İzmir temsilcisinde 32 yaşındaki savunma oyuncusu Sadi Karaduman takımdan ayrıldığını duyurdu. Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaduman, "1 sene boyunca formasını terlettiğim Bucaspor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Başta benimle sahada aynı mücadeleyi gösteren takım arkadaşlarıma, hocalarıma, masöründen, malzemecisine bizde emeği olan bütün çalışanlara çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki oyuncu, geçen sezon sarı-lacivertli formayla 20 maça çıktı.