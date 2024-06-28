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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928’de yaprak dökümü

Bucaspor 1928’de yaprak dökümü

İzmir temsilcisinde 20 yaşındaki Ege Okka ve Kerem Yorulmaz ile 22 yaşındaki Melih Ataş takımdan ayrıldı

HABER MERKEZİ
Bucaspor 1928’de yaprak dökümü

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de yaprak dökümü yaşanıyor. Gelecek sezonla ilgili henüz net bir hamle yapmayan sarı-lacivertlilerde altyapıdan 3 oyuncuyla yollar ayrıldı. İzmir temsilcisinde 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ege Okka, 20 yaşındaki stoper Kerem Yorulmaz ve 22 yaşındaki kaleci Melih Ataş'ın sözleşmeleri karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. İzmir temsilcisiyle yolları ayıran 3 futbolcu da TFF 3. Lig temsilcisi Karabük İdmanyurduspor'a imza attı.

10 MAÇTA OYNADI

Ege Okka, geçen sezon sarı-lacivertli formayla lig ve kupada toplam 10 karşılaşmada forma giymişti. Bu süreçte kaleci Melih süre bulamazken, Kerem ise sezonu kiralık olarak yine Karabük İdmanyurduspor'da geçirmişt

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