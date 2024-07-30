Buca’da Arda’ya ‘Süper’ talip

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Bucaspor 1928'in genç santrforuna 'Süper' talip var. Geçen sezon sarılacivertli formayla 27 maça çıkan ve attığı 4 gol ile yıldızlaşan 17 yaşındaki genç golcü Arda Usluoğlu'na Başakşehir'in kanca attığı iddia edildi. Sözleşmesi Haziran 2026 yılına kadar süren ve geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ilgilendiği öne sürülen Usluoğlu'nun Buca'dan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmedi. Camiada belirsizlik olması nedeniyle elindeki kilit oyuncuların büyük çoğunluğunu kaybeden Fırtına'nın Arda'yı elinde tutmasının zor bir ihtimal olduğu konuşuluyor. Şu an transfer yasaklısı olan Bucaspor'da son kararı önümüzdeki günlerde başkan Cihan Aktaş'ın vereceği ifade edildi