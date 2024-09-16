Bucaspor 1928 hata yapmadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, Ege derbisinde konuk olduğu Somaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip maça tutuk başlasa da rakibine ara ara baskı yaparak kaleyi yokladı. İlk devrenin ortalarında İzmir ekibi, oyundan düşse de 41. dakikada Mehmet Sak, ceza sahasının ortasında kaleye sert ve isabetli bir şut ile Fırtına'yı öne geçirdi: 1-0. İlk yarının son dakikalarında İzmir temsilcisi, oyun kontrolünü ele geçirdi. İkinci devre üstünlüğü elinde tutan Bucaspor, birçok kez kaleyi yoklayarak üstünlüğü garanti altına almak için çabaladı ancak pozisyonlar gol ile sonuçlanmadı. Maçın son dakikalarında Sefa'nın ceza sahası içine sarkarak kullandığı şut gol olmadı hakem son düdüğü çalarak maçı noktaladı. Bu sonuçla Bucaspor 1928, puanını 7 yaparak 3. sırada konumlandı.