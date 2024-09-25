Bucaspor’da Balcıoğlu kaldığı yerden

TRANSFER yasağı ve kaybettiği oyuncular sonrası yeni sezonda zirveye oynaması beklenmeyen TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928'de teknik direktör Uğur Balcıoğlu büyük alkış topladı. 2020-21 sezonunda sarı-lacivertlileri 2. Lig'e çıkararak büyük bir başarıya imza atan Balcıoğlu, 4 sezon sonra geri döndüğü Fırtına'da başarılı sonuçlara kaldığı yerden devam ediyor. Beklentilerin düşük olduğu takımda Balcıoğlu ilk 4 maçta 10 puan toplayıp sezon sonuna kadar zirveye oynayacaklarının sinyalini verdi. Bu arada deneyimli hocanın 3. Lig'e yükseldiği kadrodan 2 isim hala kadroda bulunuyor. Osman Işıklı ile Emre Erdem yeniden deneyimli hoca ile buluştu ve eski başarılarını bu sezon da tekrar etmeyi planlıyorlar.