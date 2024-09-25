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Bucaspor’da Balcıoğlu kaldığı yerden

HABER MERKEZİ
Bucaspor’da Balcıoğlu kaldığı yerden
TRANSFER yasağı ve kaybettiği oyuncular sonrası yeni sezonda zirveye oynaması beklenmeyen TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928'de teknik direktör Uğur Balcıoğlu büyük alkış topladı. 2020-21 sezonunda sarı-lacivertlileri 2. Lig'e çıkararak büyük bir başarıya imza atan Balcıoğlu, 4 sezon sonra geri döndüğü Fırtına'da başarılı sonuçlara kaldığı yerden devam ediyor. Beklentilerin düşük olduğu takımda Balcıoğlu ilk 4 maçta 10 puan toplayıp sezon sonuna kadar zirveye oynayacaklarının sinyalini verdi. Bu arada deneyimli hocanın 3. Lig'e yükseldiği kadrodan 2 isim hala kadroda bulunuyor. Osman Işıklı ile Emre Erdem yeniden deneyimli hoca ile buluştu ve eski başarılarını bu sezon da tekrar etmeyi planlıyorlar.
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