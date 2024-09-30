Bucaspor’dan ilk yenilgi

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda Serik Belediyespor'a mağlup oldu: 1-0. İlk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler son iki maçında ise galip gelmişti. İzmir ekibi bu sonuçla bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu. Müsabakanın ilk yarısında iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarı golsüz eşitlikle 0-0 sona erdi. İkinci yarıya ev sahibi ekip etkili başladı. 49. dakikada Serik Belediye, Gökhan Karadeniz'in attığı golle öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda iki takımda skoru değiştirmeyi başaramadı. Serik Belediyespor maçı 1-0 kazandı. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk yenilgisini aldı.