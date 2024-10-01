Bucaspor 1928 gurbette ilki yaşadı

NESINE 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ilk mağlubiyet üzüntüsünü Serik Belediyespor deplasmanında yaşadı. Sezonun ilk 4 karşılaşmasında sahadan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ayrılan ve maratona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler Serik Belediyespor'a 1-0 yenildi. İkinci yarının hemen başında yediği golle yenik duruma düşen Bucaspor 1928, eline geçen fırsatları değerlendiremedi. Sarılacivertlilerde teknik direktör Uğur Balcıoğlu kritik mücadeleden puansız döndükleri için üzgün olduklarını ifade ederken, gereken dersleri çıkarıp yollarına devam edeceklerini dile getirdi.