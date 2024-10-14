Gol düellosu Bucaspor’un

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk adaylarından Bucaspor 1928, evinde grubun güçlü ekiplerinden Karacabey Bld'yi konuk etti. Maçın henüz 11'inci dakikasında Ali Aydemir'in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler çabuk toparlandı. Golden sonra sağlı sollu tehlikeler yaratan Bucaspor'da 28'de Zeki Yıldırım skoru eşitleyen golü kaydetti. Buca'nın formda ismi Yasin Öztekin 45'te takımını öne geçiren golü attı ve ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarının 50. dakikasında bir kez daha sahne alan Yasin, farkı ikiye çıkardı. Bu gole 56'da Serhat Kot yanıt verdi ve fark tekrar bire indi. Kalan dakikalarda kalesini gole kapatan Bucaspor 1928, düelloyu 3-2 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle puanını 16 yapan İzmir ekibi, zirve takibini sürdürdü. Karacabey ise 10 puanda kalarak Play-Off hattının dışına çıktı. Buca, önümüzdeki hafta 8 puanla 10. sırada yer alan Beyoğlu Yeni Çarşı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.