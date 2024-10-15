Yasin Buca’yı zirveye taşıyor

NESINE 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Bucaspor 1928, 2'de 2 yaparak zirve iddiasını sürdürdü. Bu galibiyetle 16 puana yükselip 3. sıraya yerleşen Buca, Menemen FK ve 68 Aksarayspor'u 3 puan geriden takibe devam etti. Karacabey maçında 2 gol atan Yasin Öztekin bir kez daha yıldızlaştı. Kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe gibi takımların formasını terleten Yasin, geride kalan 7 maçta 6 gol attı. Tecrübesi ve yeteneği ile fark yaratan Yasin, taraftarın ise göz bebeği oldu.