Bucaspor 1928 tam gaz gidiyor

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk kovalayan Bucaspor 1928 emin adımlarla hedefe ilerliyor. Sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Karacabey'i 3-2 mağlup ederek puanını 16'ya yükselterek 3. sırada lider Menemen FK'yı takibini sürdürdü. Ligde sadece tek yenilgi alarak çıkışa geçen Fırtına'nın bu başarısında teknik direktör Uğur Balcıoğlu'nun da önemli katkısı oldu. Balcıoğlu, takımı ile birlikte çıktığı 7 karşılaşmada, 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken 1 maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı. 5 maç sonunda 16 puan toplayan başarılı çalıştırıcı, 2.28 puan ortalaması yakaladı. İç sahada 4 maçın 3'nü kazanarak namağlup giden İzmir ekibi, bu hafta sonu deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'nın konuğu olacak.