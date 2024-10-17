Bucaspor 1928’i Öztekin sırtlıyor

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ilk 7 hafta itibarıyla 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla zirveye ortak oldu. İzmir ekibi şu ana kadar rakip fileleri 12 kez sarsarken bu gollerin 6'sı ise 37 yaşındaki futbolcusu Yasin Öztekin'den geldi. Bu sezon şu ana kadar oynanan Erbaaspor, Ankara Demirspor, Diyarbekirspor ve Giresunspor maçlarında 1'er gol atan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Karacabey Belediyespor müsabakasında ise 2 kez ağları sarstı. Yasin Öztekin sadece Somaspor ve Serik Belediyespor maçlarında skor üretemedi. Sarı-lacivertli formayla 76 dakikada 1 gol üreten Öztekin, 2. Lig Kırmızı Grup gol krallığında da zirvede yer alıyor.