Taşdemir’in prensi Ahmet

GEÇEN sezon 2. Lig ekibi Bucaspor 1928'den transfer edilen ve sadece 8 maçta 11'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha Ahmet Aslan, Trendyol Süper Lig'de formayı kaptı. Son 4 maçta 11'de şans bulan genç futbolcu, Taylan Antalyalı, Samet Yalçın gibi deneyimli oyuncuları geride bırakıp as kadroya yerleşerek sezonun sürpriz Bodrumlusu oldu. Teknik Direktör İsmet Taşdemir de Fenerbahçe karşısında genç oyuncusuna 11'de şans vermeyi planlıyor. Kariyerine Ankaragücü altyapısında başlayan 2001 doğumlu oyuncu, Menemen FK, Bergama FK ve Bucaspor 1928 formalarıyla alt liglerde görev aldıktan sonra, bu sezon Süper Lig'de vitrin yapmayı başardı.