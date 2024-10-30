Bucaspor’un gözü zirvede

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 haftada 10 puan toplayarak zirveye yaklaşan Bucaspor 1928, gözünü liderliğe dikti. Zirvedeki Menemen FK'nın aldığı yenilgi sonrası puan farkını 2'ye düşüren Buca, bu hafta Play-Off hesapları yapan Karaman'a konuk olacak. Rakibini deplasmanda mağlup etmenin planlarını yapan sarılacivertliler, 22 puanlı Menemen ve Aksaray ile 1 puan arkalarında bulunan Serik Belediye'nin kayıp yaşaması halinde birinci sıraya yükselecek.

EVİNDE ÇOK FARKLI

Bucaspor 1928, evindeki son 4 maçı da kayıpsız geçmeyi başardı. İlk maçında yaşadığı Ankara Demirspor beraberliğinin ardından sırasıyla Diyarbekir'i 3-1, Giresunspor'u 2-1, Karacey'i 3-2, Yeni Mersin'i de 2-1'lik skorla geçen İzmir ekibi, bu seriyi sürdürmek istiyor. Zirve yarışında iddialarını sürdürdüklerini belirten teknik direktör Uğur Balcıoğlu, "İnanıyorum ki en kısa sürede liderliğe yükseleceğiz" diye konuştu.