Bucaspor’un serisi sona erdi

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 haftadan 10 puan çıkararak zirvedeki ekiplerle arasındaki puan farkını kapatan Bucaspor 1928, Karaman FK deplasmanından eli boş döndü. Karşılaşmanın tek golü 45+2. dakikada Resul Türkkalesi'nden geldi. Bu sonuçla 4 haftadır mağlup olmayan Bucaspor'un bu serisi de sona ermiş oldu. Bu sezon deplasmanda ikinci yenilgisini alan 20 puanlı sarı-lacivertlilerin lider Menemen FK ile arasındaki puan farkı da yeniden 5'e yükseldi. Karaman ise bu galibiyetle puanını 14 yaptı.