Bucaspor kendine geldi

NESİNE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Bld Derincespor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip 29'uncu dakikada Selahattin ile öne geçti: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. Bld Derincespor, 56'ncı dakikada Ümitcan ile skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşmanın 63'üncü dakikasında penaltı kazanan İzmir ekibinde topun başına geçen Yasin hata yapmadı: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bucaspor 1928, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Buca ekibi 23 puana ulaşırken, Bld Derincespor 8 puanda kaldı.