Buca’da Laleci liste başı

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağına rağmen zirveyi zorlayan Bucaspor 1928'de Uğur Balcıoğlu'nun yerine teknik direktörlük için adaylar belirlenmeye başladı. Yönetimin hazırladığı listede ilk sırada Cenk Laleci'nin olduğu öğrenildi. Balcıoğlu'nun istifasının ardından göreve geçici olarak gelen Nihat Yılmaz'ın takımı Nazillispor karşısında sahaya çıkardıktan sonra, gelecek hafta içinde yeni teknik direktörün belirlenmesi bekleniyor.

TUZLA'DA DA ÇALIŞTI

Menemen Futbol Kulübü'nde uzun yıllar çalışan Laleci'nin, İzmir ekibiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. 2018-2024 yılları arasında çeşitli dönemlerde Menemen'de teknik direktörlük, sportif direktörlük ve yardımcı antrenörlük yapan 43 yaşındaki çalıştırıcı, 2022-23 sezonunda 2 karşılaşmada Tuzlaspor'da teknik direktörlük yapmıştı. İzmir ekibini çalıştırdığı dönemde, alt liglerden bulduğu potansiyelli oyuncuları ve özellikle Afrikalı yıldız adaylarını bulup parlatmasıyla alkış alan Cenk Laleci, Bucaspor 1928 ile anlaşırsa, öncelikle transfer yasağı konusunu aşmaya çalışacak. Öte yandan Sportif Direktör Nihat Yılmaz'ın teknik direktörlüğü düşünmediği ve Nazillispor maçının ardından yeniden Sportif Direktörlük görevine geri döneceği öğrenildi.