Buca’da taraftar tepkili

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında oynanan Nazillispor-Bucaspor 1928 karşılaşmasında yaşanan istenmeyen tribün olayları sonrası sarı-lacivertlilerin etkin taraftar grubu Buca Fan Club, "Söyleyin rahat mı o vicdanınız" başlıklı bir açıklama yaparak, olaylı maçtaki yaşananları anlatırken tepki gösterdi.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yapılan açıklamada emniyet güçlerinin orantısız güç kullandığı öne sürürülürken, şu ifadeler kullanıldı: "Emniyet taraftarımızı joplu ve biber gazla müdahalede bulunmuştur. Gözaltına alınan taraftarlar sürüklenerek Türkiye'nin hiçbir yerinde görülmeyecek bir muameleye maruz bırakılmıştır. Taraftarlar apar topar emniyete götürülmüş, çok hızlı bir şekilde mahkeme karşısına çıkarılmak istenmiştir. Bu yaşananlar nedeniyle Aydın Emniyeti'nden şikayetçi olacağımızı, konunun bizim lehimize sonuçlananana kadar takipçisi olacağımızı bildirmek isteriz."